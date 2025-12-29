УББ «КУБ-2» выпускаются в двух вариантах. Малый класс предназначен для поражения живой силы и небронированной техники, средний — для ударов по стартовым позициям дронов, вертолётным площадкам и легкобронированным целям.

Как отметили в Концерне, боеприпасы оснащены оптико-электронными системами наведения и могут поражать как стационарные, так и движущиеся цели. Поражение может осуществляться оператором в ручном режиме или автоматически бортовым вычислительным комплексом с элементами искусственного интеллекта, что повышает устойчивость к радиоэлектронному противодействию. Высокая точность «КУБ-2» подтверждена в ходе их применения.

Эффективность боеприпасов увеличивается при совместном использовании с разведывательным беспилотником «СКАТ 350 М», также производимым «Калашниковым». Специальное программное обеспечение концерна позволяет объединять их в единую информационную сеть.

Ранее «Калашников» получил разрешение на экспортные поставки барражирующих боеприпасов «КУБ-2».