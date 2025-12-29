Вместо импорта: «ГемаТех» поставил 3,7 млн отечественных изделий для стомированных пациентов
Резидент инновационного центра «ГемаТех» поставил в российские медицинские учреждения рекордный объём продукции для стомированных пациентов. За 2025 год поставки превысили 3,7 миллиона единиц изделий.
Компания производит более 90 видов медицинских изделий, включая кало- и уроприемники, разработанные совместно с ведущими профильными институтами и врачами. Продукция соответствует качеству зарубежных аналогов. Поставки осуществляются в рамках офсетного контракта, действующего с 2022 года, рассказали в Технополисе Москвы.
