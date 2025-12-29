В Москве был торжественно открыт новый городской вокзал Петровско-Разумовская. Этот объект является первым на маршруте первого Московского центрального диаметра (МЦД-1), где ранее не было подобной станции.

Вокзал построен на перегоне между станциями Тимирязевская и Окружная, вблизи пересечения путей МЦД-1 и МЦД-3.

Здесь также появилась первая пересадка между МЦД-1 и МЦД-3, которая займет около 10 минут пешком (ее длина — примерно 700 метров).

Кроме того, создали дополнительную безопасную пешеходную связь через железнодорожные путимежду районами Тимирязевский (САО) и Марфино (СВАО).

Открытие вокзала улучшило транспортное обслуживание более чем 250 тысяч жителей районов Тимирязевский, Бутырский, Останкинский и Марфино.

Благодаря новому вокзалу пассажиры МЦД-1 и МЦД-3 получили множество новых вариантов поездок по городу и смогут экономить до 25 минут времени в пути. К примеру, от Сколкова до Останкина теперь можно добраться за 45 минут (вместо одного часа 10 минут), а от Долгопрудной до Выхина — за 55 минут (вместо одного часа 20 минут).

Кроме того, открытие нового вокзала также разгрузит ближайшие станции метро: «Тимирязевскую» — на 10 процентов и «Окружную» — на пять процентов.

На новом городском вокзале Петровско-Разумовская МЦД-1 площадью 7,3 тысячи квадратных метров построили 275-метровую островную платформу. Она оборудована навесами во всю длину, защищающими пассажиров от солнца и осадков, а также информационными табло, лавочками и стойками SOS. Также сделали пассажирский конкорс с выходами к метро и улице Комдива Орлова, оснащенный турникетами, кассами, туалетными комнатами и динамической системой навигации.

Безбарьерная среда,включающая эскалаторы и лифты, облегчает пользование городским вокзалом для маломобильных граждан — пожилых, родителей с колясками и людей с ограниченными физическими возможностями, а также пассажиров с велосипедами и самокатами.

Ожидается, что транспортным хабом «Петровско-Разумовская» (включая метро, МЦД-1, МЦД-3, наземный городской пассажирский транспорт) будут пользоваться 65 тысяч пассажиров в сутки.

Следующим этапом станет строительство станции для поездов ВСМ Москва — Санкт-Петербург и московского городского вокзала Петровско-Разумовская МЦД-3. В результате этого поезда МЦД-3 будут останавливаться ближе к МЦД-1 и пересадка между диаметрами будет занимать не более одной минуты, а расстояние сократится в 14 раз — с 700 до 50 метров.

С учетом планов развития вокзала и перспективной застройки прилегающей к нему территории (возведение многофункциональных центров площадью свыше 170 тысяч квадратных метров) к 2030 году пассажиропоток транспортного узла вырастет более чем в 1,5 раза — до 100 тысяч человек в сутки.