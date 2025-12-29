В Чечне открыли реконструированный мост
В Чеченской Республике ввели в эксплуатацию 158-метровый автомобильный мост на трассе Горячеисточненская — Аргун. Новый мост имеет ключевое значение для транспортной сети. Через него проходит основной грузопоток с Червленского песчаного карьера, который обеспечивает природным песком большую часть региона.
При модернизации транспортного объекта установили 956 метров барьерных ограждений. Также здесь возведена регуляционная дамба длиной 388 метров. Работы проводились в рамках госпрограммы «Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики».
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0