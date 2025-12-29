В Бурятии одновременно открыли 8 новых объектов здравоохранения. Сегодня начали работать 4 поликлиники, 3 фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) и 1 врачебная амбулатория.

Поликлиники появились в селе Орлик (Окинский муниципальный район), Нижнеангарске (Северо-Байкальский район), селе Хоринск (Хоринский район), селе Кырен (Тункинский район). Врачебная амбулатория открылась в селе Улюн (Баргузинский район) и ФАПы в селе Тресково (Кабанский район), селе Первомаевка (Заиграевский район) и поселке Озерный (Еравнинский район).

Так, новая врачебная амбулатория возведена в у. Улюн на базе Баргузинской ЦРБ. Старая амбулатория располагалась в здании площадью 91,1 кв. м, построенном в 1969 году. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в 2025 году возведено новое здание, за счет республиканского бюджета туда закупили оборудование для оснащения врачебных амбулаторий. Новая амбулатория будет обслуживает жителей двух поселений — Улюнского и Хилганайского, включающие населенные пункты Улюн, Улюкчикан, Ярикта, Хилгана, Борогол, Баянгол, Соел, Хара-Усун и 7 заимок с общим населением 1 235 человек.

В поселке Озерный Еравнинского района, ФАП располагался в здании администрации поселка. Теперь 217 жителей, в том числе 54 ребенка будут посещать новый просторный ФАП. Здание также оснащено современным оборудованием. Отметим, медоборудование за счет помощи Озерного ГОКа (входит в группу «Ареал») в размере 5 млн рублей закуплено не только в новый ФАП поселка Озеорный, а также в поликлиники и врачебные амбулатории Еравнинской ЦРБ.

Новый фельдшерско-акушерский пункт с. Первомаевка Заиграевского района будет обслуживает население с. Первомаевка, улусов Хара-Шибирь, Шулута с общей численностью населения 520 человек. ФАП с. Тресково Кабанской ЦРБ также получил новое модульное здание, где будет осуществляться прием пациентов, вакцинация, профилактические осмотры, неотложная помощь, выездная работа участковых врачей, узких специалистов. ФАП будет обслуживать население — 1027 человек, в том числе 326 детей.

В частности, в п. Нижнеангарск поликлиника будет обслуживать более 10 тысяч жителей района, будут осуществляться приемы врачей терапевтов, хирурга, онколога, отоларинголога, дерматовенеролога, невролога, функциональной диагностики, ультразвуковой диагностики, офтальмолога, психиатра-нарколога, кабинет неотложной помощи, смотровой кабинет, кабинет проведения школ здоровья, рентгенкабинет.

Поликлиника Окинской ЦРБ, располагавшаяся ранее в приспособленном здании бывшей конторы районного потребительского союза, построенном в 1982 году, теперь сможет расположить в своем новом здании узких специалистов, что не представлялось возможным сделать в старом здании из-за нехватки площадей.

В новой поликлинике будут осуществляться приемы врачей педиатра, эндоскописта, ультразвуковой диагностики, акушера-гинеколога, стоматолога детского, стоматолога общей практики, врача психиатра, врача психиатра-нарколога, невролога, медицинского психолога, фельдшера неотложной помощи. Медучреждение будет обслуживать более 5,3 тыс. человек, в том числе 1 753 ребенка.

Здание поликлиники Тункинской ЦРБ было изношено на 100%, затраты на содержание и ремонт ежегодно продолжали расти из-за несоответствия санитарно-гигиеническим и техническим нормам. Новое здание соответствует всем новым нормам и будет обслуживать более 17, 1 тыс. жителей района. Жителям с. Хоринск Хринского района больше не придется ходить в разные здания для получения медпомощи — старая поликлиника располагалась в двух разных зданиях. Теперь благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» кабинеты всех специалистов расположились в новом современном здании. Поликлиника будет обслуживать население района — 15 992 человек, в том числе 4 436 детей.