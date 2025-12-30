В Керчи состоялось открытие четырехполосной транспортной развязки рядом с крупным районом города, ее строительство начали еще при СССР и забросили во времена, когда Крым был подконтролен Украине.

Строительно-монтажны работы начались в 2020 году. Общая протяженность объекта — более 1,1 километра, это дорога с четырехполосным движением. Проект включил в себя в том числе реконструкцию путепровода длиной 184 метра, строительство транспортной развязки на разных уровнях, обустройство ливневой канализации, лестничных сходов, электрического освещения.

Проектная пропускная способность магистральной улицы Шоссе Героев Сталинграда — более 37,5 тысячи единиц транспорта в сутки, стоимость строительства составила свыше 1,9 миллиарда рублей, добавил Аксенов. Ввод развязки увеличит интенсивность и безопасность дорожного движения, улучшит связь между жилыми и промышленными районами города.

Открытый объект — это долгострой, который стоял незавершенным с 80-х годов ХХ века. Строительство развязки на пересечении нескольких улиц и железной дороги с возведением эстакады было заброшено в начале 90-х, рассказали РИА новости жители микрорайона «Солнечный», расположенного рядом с развязкой. По их словам, украинские власти в разные годы обещали продолжить стройку, но этого сделано не было. В ходе строительства развязки многие конструкции пришлось снести и построить заново, так как они пришли в негодность.