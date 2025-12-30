30 декабря в посёлке Селижарово Тверской области открыт современный физкультурно-оздоровительный комплекс. На церемонии открытия ФОКа присутствовали первый в истории чемпион СССР по гиревому спорту Александр Егоров и победитель турниров высокого уровня Тимофей Исаенков.

Физкультурно-оздоровительный комплекс оборудован большим спортивным залом, раздевалками с душевыми кабинами, медицинским пунктом и служебными помещениями, созданы комфортные температурные режимы для занятий спортом в любое время года. Модульный спортивный зал передан в оперативное управление муниципальному учреждению дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр физической подготовки».

В ФОКе установлены тренажеры, объект оснащён переносными баскетбольными кольцами, футбольными воротами, волейбольными стойками.

«Созданы хорошие условия для занятий спортом, для профессионального роста ребят. Здесь можно проводить соревнования. Детишки и взрослое население очень рады появлению такого спортивного объекта. Сегодня спорт очень популярен у молодого поколения Селижаровского округа», — отметил Степан Родинков, директор Детского оздоровительно-образовательного центра физической подготовки.

В Тверской области уделяется большое внимание комплексному развитию спортивной инфраструктуры, в том числе при поддержке из федерального бюджета. Так, в этом году установлена «умная» спортивная площадка на стадионе «Авангард» в Торжке, приобретён комплект спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки ГТО в Кашине.

При содействии областного бюджета проведён ремонт здания спортивной школы олимпийского резерва им. Героя России А.В. Тарасова в Торжке, отремонтировано поле для мини-футбола на территории средней школы станции Старица Старицкого округа.

Обустроены поля для мини-футбола на территории Рамешковской средней школы и средней школы № 43 города Твери, поле с искусственным покрытием в Сандовской средней школе, универсальная спортивная площадка в средней школе № 3 города Ржева.

Приобретены модульная раздевалка для лыжной базы Конаковского округа и комплект оборудования для спортивной площадки в городе Кашине.

Кроме того, была продолжена работа по установке в муниципалитетах школьных стадионов. В 2025 году такие спортивные объекты введены в эксплуатацию в Нелидово и Вышнем Волочке.