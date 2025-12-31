В Краснодарском крае открыт новый спортивный комплекс
В Абинском районе открыт новый современный спортивный комплекс, который обеспечит дополнительное пространство для занятий воспитанников муниципальной спортивной школы «Спартак».
В нем есть помещения для групповых занятий, комфортные раздевалки с душевыми и медицинский блок. Особо было отмечено, что предусмотрено оборудование для маломобильных граждан. Территорию рядом благоустроили — разбили газоны, высадили кустарники, организовали парковку и удобные подъезды к зданию, сделали тротуары. На прилегающей территории будут установлены тренажеры и площадка для выполнения нормативов комплекса ГТО.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0