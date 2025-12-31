В деревне Шульгина Иркутской области открылась новая семейная животноводческая ферма
В деревне Шульгина Аларского района Иркутской области открылась новая семейная животноводческая ферма КФХ Александра Светлакова на 150 голов КРС, стоимостью 30,8 млн рублей.
Реализация данного проекта позволит создать 3 новых рабочих места и даст импульс для развития семейного бизнеса на селе.
Дополнительно, в 2023 году хозяйство получило субсидию в 25 млн рублей на строительство откормочной площадки. В хозяйстве содержится 1 140 голов КРС, включая 167 коров. В 2024 году произведено 250 тонн мяса и 739 тонн молока.
