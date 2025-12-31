В Брянской области перед новогодними праздниками открылись сразу два новых спортивных объекта. В посёлке Локоть Брасовского района начал работуспортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, получивший имя Героя Российской ФедерацииЭдуарда Лукошюса. Новый объект предназначен для занятий плаванием и общей физической подготовкой жителей района. Введённый в эксплуатацию комплекс стал пятнадцатым ледовым дворцом, открытым в регионе за последние годы.

В этот же день в селе Глинищево Брянского района был открыт дворец спорта «Патриот», названный в честь легендарного хоккеиста Всеволода Боброва.

В региональной администрации отмечают, что в Брянской области за последние годы построены десятки спортивных объектов. С юными спортсменами работают более30 тренеров, а хоккеем в регионе занимаются свыше двух тысяч детей. Новые дворцы спорта рассматриваются как площадки для подготовки подрастающего поколения и популяризации массового спорта.