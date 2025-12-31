Компания «Северсталь» вышла на финальный этап реализации одного из своих ключевых проектов. На строящемся комплексе по производству железорудных окатышей начата холодная пусконаладка обжиговых машин.

Этот проект имеет стратегическое значение как для экологии, так и для экономики предприятия. После пуска комплекса новые окатыши обеспечат сырьём доменные печи ЧерМК, что позволит вывести из работы устаревшие агломерационные машины. В результате годовые выбросы парниковых газов сократятся более чем на 2 миллиона тонн, а загрязняющих веществ — на 96 тысяч тонн, рассказали в компании.

Параллельно с пусконаладкой продолжается строительство вспомогательной инфраструктуры: галерей, конвейеров для подачи сырья, а также монтаж окомкователей, мельниц и энергооборудования. Работы ведутся по графику, и запуск нового комплекса запланирован на второе полугодие 2026 года.