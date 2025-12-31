30 декабря, в 11:00 в Крымске торжественно открыли два новых моста между улицами Космонавтов и Коммунистической. По новому автомобильному мосту проехала строительная техника.

Руководитель проекта ГК «СтройЮгРегион» Георгий Келешян пояснил, что основная сложность в сооружении моста заключалась в металлической конструкции. «Была применена продольная надвижка для ускорения процесса работ», — прокомментировал он.

Мостовой переход через реку Адагум в створе улиц Коммунистическая и Космонавтов в городе Крымске СТРОИЛА компания ООО «СтройЮгРегион». Общая стоимость работ составила 622 миллиона 995 тысяч 311 рублей 90 копеек. На автомобильном мосту по одной из сторон дополнительно обустроили тротуар для удобства жителей.