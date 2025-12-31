В Москве открыто движение по новой дороге около станции Остафьево второго МЦД
В ТиНАО завершили важный транспортный проект — строительство новой дороги в районе станции Остафьево второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).Движение по ней уже открыто.
Дорога с двумя полосами в каждом направлении соединила Южную улицу с Залинейным переулком. При этом участки переулка и улицы тоже обновили. В частности, Южную продлили до Варшавского шоссе, сделав съезд на него.
В результате получился локальный дублер Варшавского шоссе. Всего в рамках проекта построили и реконструировали около трех километров дорог, организовали съезды к предприятиям, логистическим и распределительным центрам и парковкам, а также оборудовали разворотное кольцо для городского транспорта. Кроме того, специалисты сделали тротуары и велосипедную дорожку, переустроили и проложили более 10 километров инженерных коммуникаций и озеленили прилегающую территорию.
Новая магистраль разгрузила ближайшие дороги, создала возможность беспрепятственного выезда на Варшавское шоссе из соседних микрорайонов и обеспечила жителям Щербинки и микрорайона Ново-Сырово города Подольска комфортный доступ к станции Остафьево МЦД-2.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0