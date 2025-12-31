В ТиНАО завершили важный транспортный проект — строительство новой дороги в районе станции Остафьево второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).Движение по ней уже открыто.

Дорога с двумя полосами в каждом направлении соединила Южную улицу с Залинейным переулком. При этом участки переулка и улицы тоже обновили. В частности, Южную продлили до Варшавского шоссе, сделав съезд на него.

В результате получился локальный дублер Варшавского шоссе. Всего в рамках проекта построили и реконструировали около трех километров дорог, организовали съезды к предприятиям, логистическим и распределительным центрам и парковкам, а также оборудовали разворотное кольцо для городского транспорта. Кроме того, специалисты сделали тротуары и велосипедную дорожку, переустроили и проложили более 10 километров инженерных коммуникаций и озеленили прилегающую территорию.

Новая магистраль разгрузила ближайшие дороги, создала возможность беспрепятственного выезда на Варшавское шоссе из соседних микрорайонов и обеспечила жителям Щербинки и микрорайона Ново-Сырово города Подольска комфортный доступ к станции Остафьево МЦД-2 .