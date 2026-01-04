MAX
В Южном Медведкове открылся новый детский сад на 220 детей

Здание построено на Полярной улице рядом с шестью жилыми домами, заселёнными по программе реновации.

В саду оборудованы девять групп для детей всех возрастов. В каждой группе есть игровая комната, раздевалка, спальная зона и буфет. Также в здании расположены музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога. На прилегающей территории обустроены детские и спортивная площадки, зоны отдыха и теневые навесы, сообщили в Правительстве Москвы.

Это уже второй детский сад на Полярной улице. Вместе с ранее построенным дошкольным учреждением и школой на 1100 учеников новая инфраструктура полностью обеспечивает потребности местных жителей в образовательных объектах.

