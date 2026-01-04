В Южном Медведкове открылся новый детский сад на 220 детей
Здание построено на Полярной улице рядом с шестью жилыми домами, заселёнными по программе реновации.
В саду оборудованы девять групп для детей всех возрастов. В каждой группе есть игровая комната, раздевалка, спальная зона и буфет. Также в здании расположены музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога. На прилегающей территории обустроены детские и спортивная площадки, зоны отдыха и теневые навесы, сообщили в Правительстве Москвы.
Это уже второй детский сад на Полярной улице. Вместе с ранее построенным дошкольным учреждением и школой на 1100 учеников новая инфраструктура полностью обеспечивает потребности местных жителей в образовательных объектах.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0