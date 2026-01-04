Hаша ОДК использует при производстве авиадвигателей первую в России отечественную установку ротационной сварки трением для соединения деталей диаметром до 400 мм. Оборудование изготовили для Корпорации по техническому заданию специалистов дочернего Научно-исследовательского института технологии и организации производства двигателей (НИИД). Об этом на V Конгрессе молодых ученых рассказал ведущий инженер НИИД Алмаз Миниахметов.

Также он сообщил, что сегодня в авиадвигателестроении используются суперсплавы, детали из которых может соединить только сварка трением. Алмаз вместе с отделом разработал такую технологию для изготовления ротора компрессора высокого давления перспективного двигателя ПД-35.

Сварка трением помогает решить вопрос соединения деталей ротора двигателя, например, дисков. В установке при сильном сжимающем усилии и вращении они соединяются друг с другом без зазоров и разрушения металла. Конструкции получаются более легкими, а их соединение — более прочным и надежным.