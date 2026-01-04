В Приморье передали 40 новых школьных автобусов для 15 муниципалитетов
В Приморском крае продолжается обновление парка школьного транспорта. 40 новых автобусов отечественного производства переданы 15 муниципальным образований региона.
Церемония прошла 12 декабря на площадке филиала Национального центра «Россия», сообщили в правительстве края.
Новая партия включает автобусы марок ГАЗ, ПАЗ, КАЗ и КаВЗ, адаптированные для северных условий и сельской местности. Машины имеют различную вместимость — от 11 до 31 посадочного места, оснащены системой ГЛОНАСС и предназначены для доставки детей в школы и на дополнительные занятия.
Автобусы пополнят автопарки Большого Камня, Артёма, Уссурийска, Дальнегорска, Дальнереченска и ещё 10 муниципальных округов. Техника будет использоваться как для замены устаревших моделей, так и для обслуживания новых образовательных маршрутов.
