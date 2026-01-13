12 января торжественно открыта обновлённая школа № 70 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта. Масштабный ремонт, реализованный в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», позволил создать современные и комфортные условия для обучения и развития детей.

На капитальный ремонт и оснащение школы было направлено порядка 427 миллионов рублей, из которых 132 миллиона из федерального и областного бюджетов и свыше 290 миллионов из местного.

В этом году школе исполнится 90 лет, и к юбилею одно из старейших образовательных учреждений города кардинально преобразилось. Изменения коснулись не только здания. В школу закуплено новое оборудование, а на территории в этом году смонтируют спортивную и игровую площадки, зону воркаута. Благодаря нацпроекту «Молодёжь и дети» учреждение теперь соответствует требованиям комфортной и высокотехнологичной образовательной среды.

В рамках капитального ремонта полностью обновлены кровля, фасад, пищеблок, спортивный зал, все кабинеты и помещения, включая замену окон и дверей. Модернизированы инженерные системы — отопление, вентиляция, водоснабжение, водоотведение, электрика, слаботочные сети и система пожаротушения.

Школу оснастили современным оборудованием, закупили новую мебель, рельсовые системы с меловой, маркерной и интерактивными досками в кабинетах, а также автоматизировали рабочие места для педагогов. Оборудованы кабинеты естественно-научного цикла, цифровые лаборатории по физике, химии и биологии.

Директор школы № 70 Ирина Климцева рассказала, что это первый серьезный ремонт здания 1936 года постройки.

«Сейчас здесь появились новые кабинеты дополнительные для таких специалистов, как логопед, дефектолог, психолог. Их не было раньше. И каждый этаж несёт свою функциональную особенность», — сказала Ирина Климцева.

12 января в обновленной школе прошел первый учебный день.