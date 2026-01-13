MAX
artal Детские сады и школы

В Нижнем Тагиле Свердловской области открыта обновлённая школа на 400 мест

© midural.ru

12 января торжественно открыта обновлённая школа № 70 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта. Масштабный ремонт, реализованный в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», позволил создать современные и комфортные условия для обучения и развития детей.

На капитальный ремонт и оснащение школы было направлено порядка 427 миллионов рублей, из которых 132 миллиона из федерального и областного бюджетов и свыше 290 миллионов из местного.

В этом году школе исполнится 90 лет, и к юбилею одно из старейших образовательных учреждений города кардинально преобразилось. Изменения коснулись не только здания. В школу закуплено новое оборудование, а на территории в этом году смонтируют спортивную и игровую площадки, зону воркаута. Благодаря нацпроекту «Молодёжь и дети» учреждение теперь соответствует требованиям комфортной и высокотехнологичной образовательной среды.

В рамках капитального ремонта полностью обновлены кровля, фасад, пищеблок, спортивный зал, все кабинеты и помещения, включая замену окон и дверей. Модернизированы инженерные системы — отопление, вентиляция, водоснабжение, водоотведение, электрика, слаботочные сети и система пожаротушения.

Школу оснастили современным оборудованием, закупили новую мебель, рельсовые системы с меловой, маркерной и интерактивными досками в кабинетах, а также автоматизировали рабочие места для педагогов. Оборудованы кабинеты естественно-научного цикла, цифровые лаборатории по физике, химии и биологии.

Директор школы № 70 Ирина Климцева рассказала, что это первый серьезный ремонт здания 1936 года постройки.

«Сейчас здесь появились новые кабинеты дополнительные для таких специалистов, как логопед, дефектолог, психолог. Их не было раньше. И каждый этаж несёт свою функциональную особенность», — сказала Ирина Климцева.

12 января в обновленной школе прошел первый учебный день.

© midural.ru
© midural.ru
© midural.ru
© midural.ru

Источник: midural.ru

Комментарии 5

  • 1
    Нет аватара Exegen13.01.26 17:48:06

    Несколько странный экстерьер: очень много водостоков прям посреди фасада, очень громоздкие и в большом количестве лестницы на крышу… На последнем фото батареи всегда в эти деревяшки прятали, а не сверху, откуда могут хлестать на в разы большее расстояние, да и сами окна обычно делали на всю стену с обрешёткой от разбивания…
    Новая школа — хорошо, но проект с архитектурной точки зрения весьма спорный…

    Отредактировано: Exegen~17:50 13.01.26
    #1310980
    • 2
      Нет аватара Лес13.01.26 18:18:44
      Новая школа — хорошо, но проект с архитектурной точки зрения весьма спорный…


      Пожарная безопасность соблюдена и архитектура удобная и вписана в окружающие здания.

      #1310981
    • 2
      artal artal13.01.26 19:22:07
      открыта обновлённая школа № 70 в Нижнем Тагиле после капитального ремонта

      Не новая…

      Отредактировано: artal~19:23 13.01.26
      #1310983
    • 1
      Нет аватара vajo14.01.26 07:55:22

      Этой школе уже 90 лет. Её просто отремонтировали.

      #1311000
  • Нет аватара alexm16.01.26 13:44:19

    Интересное фото класса Начальной военной подготовки.
    А затрачены были 426,5 млн рублей. Из них из федерального бюджета направлено 90,6 млн рублей, из областного — 110,058 млн рублей, из городского — 225,856 тыс. рублей. В том числе на закупку учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, спортивного инвентаря и технических средств обучения — 90,882 млн рублей.
    Так совсем не слабо.
    Стоит добавить, что за счет средств городского бюджета продолжаются работы по благоустройству школьной площадки. В срок до конца августа 2026 года здесь оборудуют пространство для игровых видов спорта — волейбола, баскетбола и мини-футбола, локацию для воркаута, комплекс спортивных объектов для сдачи норм ГТО, детскую игровую зону.
    Вот одно из высказываний в сетях:
    2. Сейчас школа очень преобразилась и снаружи, и внутри. Теперь она такая же крутая и оснащённая, как самая крупная школа Челябинской области, в которой я когда-то училась, а в чём-то даже круче. Даже в Санкт-Петербургском экономическом лицее, в котором я тоже училась, не было такого оснащения.
    В добрый путь!

    #1311148