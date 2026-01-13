Во Всеволожске Ленинградской области завод сварочных материалов «Дека» расширил производство. Теперь он может выпускать до 13,9 тысяч тонн стальной сварочной проволоки в год — в 2,4 раза больше, чем раньше.

На это потребовалось более 330 миллионов рублей. Большую часть — 260 миллионов — предприятие получило в виде льготного займа от Фонда развития промышленности.

Завод планирует занять до 20% российского рынка такой проволоки. Сейчас около двух третей этого рынка занимает импортная продукция, в основном из Китая, Индии, Вьетнама и Южной Кореи. Основными покупателями проволоки являются машиностроительные и нефтегазовые компании, а также строительные предприятия.

Продукция уже прошла аттестацию в Национальном агентстве контроля сварки. Сейчас завод ожидает сертификации в Российском морском и речном регистрах, что откроет возможность поставок для судостроительных верфей.

Производство полностью российское: используется только отечественное сырьё, в основном катанка с завода «Тула-Сталь». Проволока предназначена для автоматической и полуавтоматической сварки. Её поверхность обработана специальным химическим составом, что снижает энергозатраты при работе и повышает прочность сварных соединений. Среди других преимуществ — устойчивость к высоким температурам и ударным нагрузкам, а также низкий коэффициент трения, что уменьшает износ сварочного оборудования, отметили в ФРП.