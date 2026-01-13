Ленский мост строится в любую погоду
Пока многие отдыхали на новогодних каникулах строительство важных для страны инфраструктурных объектов не прекращалось. В Якутии в экстремальных погодных условиях наши строители продолжают работу.
На площадках, которые развёрнуты на обоих берегах реки Лены, изготавливаются армокаркасы для будущих свай под опоры Ленского моста, происходит стыковка панелей второго коффердама. Также завершено формирование технологической дороги по льду реки, которая обеспечит до весны связь между берегами.
Температуру минус 56 градусов зафиксировали в Якутии …
