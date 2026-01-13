Кадетская школа № 2 в г. Рубцовске возобновила работу после ремонта
В понедельник, 12 января, кадетская средняя общеобразовательная школа № 2 им М.С. Батракова распахнула свои двери для учащихся после капитального ремонта, который проводился в рамках регионального проекта «Всё лучшее детям» национального проекта «Молодёжь и дети».
В результате масштабного капитального ремонта и колоссального объема проделанных работ школа изменилась до неузнаваемости. На объекте была проведена полная замена инженерных коммуникаций, мероприятия по усилению здания, ремонт кровли и фасада, полное обновление учебных классов, спортивного зала и столовой. Все классы полностью оснащены новым современным оборудованием.
