«АвтоВАЗ» передал 33 электрофургона LADA e-Largus «Мосгортрансу». Автомобили будут использоваться для обслуживания городского транспорта Москвы. Торжественное вручение состоялось 13 января 2026 года на электробусной площадке в Митино.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов передал ключи от автомобилей генеральному директору «Мосгортранса» Николаю Асаулу, который провёл тест-драйв одной из машин. Новые e-Largus будут использоваться для оперативного ремонта и обслуживания инфраструктуры наземного транспорта столицы.

Как напомнили в пресс-службе «АвтоВАЗа», LADA e-Largus стал первым российским электромобилем с глубокой локализацией аккумуляторов. Тяговые батареи, система термостатирования и блоки управления разработаны и произведены в России. Серийный выпуск организован в Ижевске по полному циклу: от сварки и окраски кузова до финальной сборки.

Модель оснащена синхронным электродвигателем на постоянных магнитах с пиковой мощностью до 120 кВт (163 л. с.). Две литий-ионные батареи размещены под полом и в моторном отсеке, что позволило сохранить грузовой объём на уровне 2540 литров. Запас хода e-Largus достигает 320 км, все параметры отображаются на цифровой панели приборов.

