В 2025 году в России запустили 3 новых электростанций мощностью выше 100 МВт. Более мелкие электростанции не учитываем. Суммарная мощность введенных объектов составила более 1,5 ГВт.

Первый энергоблок новой Курской АЭС-2 впервые подключён к единой энергосистеме России

Это ключевой этап ввода объекта в эксплуатацию, который состоялся в конце 2025 года, несмотря на сложные условия работы в регионе. Энергоблок оснащён реактором типа ВВЭР-ТОИ. Сейчас он работает на мощности 240 МВт, что составляет около 12% от его проектной мощности. В ходе следующего этапа — энергопуска — мощность будет постепенно увеличена до 35-40%, а затем до 100%. Как отмечают в «Росатоме», пуск нового блока в условиях постоянных провокаций и атак со стороны ВСУ стал возможен благодаря работе атомщиков. После выхода на полную мощность энергоблок увеличит выработку атомной электроэнергии в Курской области более чем на 50%, обеспечит стабильность энергосистемы Центрального региона и станет новым источником низкоуглеродной энергии для страны.

Введенная мощность -1250 МВт

В День энергетика открыты новые энергетические объекты в четырех регионах России

Второй энергоблок на Красноярской ТЭЦ-3 мощностью 185 МВт запустила Енисейская территориальная генерирующая компания, входящая в структуру «Сибирской генерирующей компании» (СГК). Общая установленная электрическая мощность станции увеличилась с 208 до 393 МВт, а тепловая мощность выросла на 270 Гкал/час.

Это был проект национального масштаба. Участие в нем приняли 38 организаций со всей страны, около 1500 специалистов съехались в Красноярск из разных регионов России. Совместными усилиями в максимально сжатые сроки были возведены главный корпус общей площадью 11 640 квадратных метров, смонтировано основное и вспомогательное котельное и турбинное оборудование. Важно, что основное оборудование на ТЭЦ-3 — отечественного производства: турбина — из Екатеринбурга, генератор — из Новосибирска, котел — из Таганрога.

Введенная мощность — 185 МВт

Владивостокская ТЭЦ-2 ввела в строй новый энергоблок мощностью 120 МВт.

Модернизация началась в 2021 году и делится на три этапа. В ходе нынешнего, начавшегося в апреле 2024 года, специалисты заменили старую паротурбинную установку на более мощную и установили новый котлоагрегат взамен двух устаревших. Всё оборудование — российского производства. В результате электрическая мощность станции выросла до 559 МВт, а тепловая — до 1093 Гкал/час.

Проект направлен на замену трёх турбоагрегатов и трёх котлов, отработавших более 40 лет. Первый этап был завершён в феврале 2024 года. Полная модернизация всей станции планируется к концу 2027 года. По её итогам ТЭЦ-2 сможет выдавать 574 МВт электрической и 1115 Гкал/час тепловой мощности

Введенная мощность — 120 МВт

