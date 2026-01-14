MAX
1 день назад 1753
Bionysheva_Elena Энергетика и ТЭК

Обзор: в 2025 году в России запущено 3 новых электростанции суммарной мощностью 1,5 ГВт

В 2025 году в России запустили 3 новых электростанций мощностью выше 100 МВт. Более мелкие электростанции не учитываем. Суммарная мощность введенных объектов составила более 1,5 ГВт.

Первый энергоблок новой Курской АЭС-2 впервые подключён к единой энергосистеме России

Это ключевой этап ввода объекта в эксплуатацию, который состоялся в конце 2025 года, несмотря на сложные условия работы в регионе. Энергоблок оснащён реактором типа ВВЭР-ТОИ. Сейчас он работает на мощности 240 МВт, что составляет около 12% от его проектной мощности. В ходе следующего этапа — энергопуска — мощность будет постепенно увеличена до 35-40%, а затем до 100%. Как отмечают в «Росатоме», пуск нового блока в условиях постоянных провокаций и атак со стороны ВСУ стал возможен благодаря работе атомщиков. После выхода на полную мощность энергоблок увеличит выработку атомной электроэнергии в Курской области более чем на 50%, обеспечит стабильность энергосистемы Центрального региона и станет новым источником низкоуглеродной энергии для страны.

Введенная мощность -1250 МВт

В День энергетика открыты новые энергетические объекты в четырех регионах России

Второй энергоблок на Красноярской ТЭЦ-3 мощностью 185 МВт запустила Енисейская территориальная генерирующая компания, входящая в структуру «Сибирской генерирующей компании» (СГК). Общая установленная электрическая мощность станции увеличилась с 208 до 393 МВт, а тепловая мощность выросла на 270 Гкал/час.

Это был проект национального масштаба. Участие в нем приняли 38 организаций со всей страны, около 1500 специалистов съехались в Красноярск из разных регионов России. Совместными усилиями в максимально сжатые сроки были возведены главный корпус общей площадью 11 640 квадратных метров, смонтировано основное и вспомогательное котельное и турбинное оборудование. Важно, что основное оборудование на ТЭЦ-3 — отечественного производства: турбина — из Екатеринбурга, генератор — из Новосибирска, котел — из Таганрога.

Введенная мощность — 185 МВт

Владивостокская ТЭЦ-2 ввела в строй новый энергоблок мощностью 120 МВт.

Модернизация началась в 2021 году и делится на три этапа. В ходе нынешнего, начавшегося в апреле 2024 года, специалисты заменили старую паротурбинную установку на более мощную и установили новый котлоагрегат взамен двух устаревших. Всё оборудование — российского производства. В результате электрическая мощность станции выросла до 559 МВт, а тепловая — до 1093 Гкал/час.

Проект направлен на замену трёх турбоагрегатов и трёх котлов, отработавших более 40 лет. Первый этап был завершён в феврале 2024 года. Полная модернизация всей станции планируется к концу 2027 года. По её итогам ТЭЦ-2 сможет выдавать 574 МВт электрической и 1115 Гкал/час тепловой мощности

Введенная мощность — 120 МВт

Итого в 2025 году введены в эксплуатацию 2 электростанции мощностью более 100 МВт.

Из них

ТЭЦ — 2(2 энергоблока, 305 МВт)

АЭС — 1 (1 энергоблок, 1250 МВт)

Комментарии 8

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Нет аватара DimaY14.01.26 16:25:42

    В Красноярске по этому поводу, локальные котельные перевели в резерв, что самым положительным образом сказалось на экологической обстановке.
    Ну, а первый энергоблок Курской АЭС — это вообще то важная веха, головной блок новой модели реактора.

    • lexat7 lexat715.01.26 15:38:32
      Ну, а первый энергоблок Курской АЭС — это вообще то важная веха, головной блок новой модели реактора


      к тому же, с первой Российской тихоходной паровой турбиной для АЭС и самым мощным турбогенератором!!!    

      • Нет аватара DimaY15.01.26 16:15:06

        Согласен, хлебнули мы горя от того, что турбины для АЭС на Украине делались. Но машиностроители преодолели и эту проблему. Молодцы.

        • lexat7 lexat715.01.26 17:10:24

          А если по отчетности, то по 2025 году как-то так выходит:

          Изменение установленной мощности
          Установленная мощность электростанций России на 01.01.2026 составила
          271 051,9 МВт, в т. ч. ЕЭС России — 264 818,5 МВт, ТИТЭС — 5 460,1 МВт.
          За отчетный год установленная мощность электростанций ЕЭС России
          увеличилась на 1 101,5 МВт. Изменение установленной мощности
          электростанций обусловлено:
           вводом нового оборудования — 1 085,5 МВт;
           увеличением установленной мощности действующего
          генерирующего оборудования за счёт его перемаркировки — 231,0 МВт;
           снижением установленной мощности действующего
          генерирующего оборудования за счёт его перемаркировки — 25,4 МВт;
           выводом из эксплуатации — 467,9 МВт генерирующих мощностей;
           прочие изменения — 278,3 МВт.

          Основные вводы генерирующих мощностей в 2025 году:
           ТЭС Свистягино (70,0 МВт);
           Гражданская ВЭС № 1-37 (231,3 МВт);
           Новолакская ВЭС № 1-61 (152,5 МВт);
           Красноярская ТЭЦ-3 (185,4 МВт);
           Норильская ТЭЦ-2 (108,0 МВт);
           Лушниковская ПГУ (281,0 МВт);
           Северские СЭС (44,1 МВт).

  • Nelton Nelton14.01.26 17:35:29

    Запуск ЭБ Курской АЭС-2 все же стоит относить к 2026 году, на 31.12 там и близко не набрали заявленные 1250 МВт

    • Нет аватара DimaY14.01.26 18:46:23

      Ну блин, когда он наберет всю мощность, можно сказать, что в 2026 год его не надо включать, подключили то в 2025. Такие события всегда растянуты во времени. Но факт, что это реально важное событие остается, это первый такой блок. И тут надо понимать, что это замещающий реактор. То есть, по мере выхода его на полную мощность, будут снижать мощность блока РБМК, чтобы потом вывести его из эксплуатации. А в какой годы Вы его включите, не столь Важно, потому что это часть большой и долговременной программы, в которой выполнен важный этап, не смотря на непростую внешнюю ситуацию.

      • Нет аватара alexm15.01.26 12:13:16

        Очень грамотный ответ и нечего даже добавить!

    • Нет аватара alexm15.01.26 12:14:27
      граммотный


      Не по существу! Должны набрать-наберут!!!

