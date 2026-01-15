MAX
Bionysheva_Elena Производство

Полностью российские шестерни: в Татарстане закрыли часть потребностей КАМАЗа в деталях редуктора

© frprf.ru

В Набережных Челнах «Камский механический завод» начал полное производство шестерён для редукторов большегрузных автомобилей КАМАЗ. До этого предприятие выполняло только частичную механическую обработку деталей.

Инвестиции в проект составили более 260 млн рублей, из которых 180 млн предоставил федеральный Фонд развития промышленности, а 20 млн — Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана. Средства направлены на закупку современного зубообрабатывающего оборудования.

© frprf.ru

«Камский механический завод выпускает большую номенклатуру изделий для ПАО „КАМАЗ“ — шаровые опоры, картеры редуктора переднего и заднего мостов, кронштейны и другие автокомпоненты. Благодаря льготному займу ФРП мы приобрели современное зубообрабатывающее оборудование и перешли от частичной механической обработки шестерен к их производству по полному циклу, которая закрывает часть потребностей крупнейшего российского производителя грузовиков. Детали, произведенные на новом оборудовании, имеют повышенную точность и малую шумность при эксплуатации», — рассказалгенеральный директор ООО «Камский механический завод» Евгений Хлопцев.

Производство полностью локализовано и использует российское сырьё. После выхода на проектную мощность завод будет выпускать до 80 тысяч шестерён в год, обеспечивая около половины потребностей КАМАЗа в этих деталях.

Кроме того, в августе 2025 года предприятие получило от ФРП второй льготный заём в 310 млн рублей на создание производства других компонентов трансмиссии — валов, муфт и фланцев. Это позволит расширить номенклатуру автокомпонентов для российского автопрома.

Источник: frprf.ru

Комментарии 2

  • Nelton Nelton16.01.26 10:01:47

    >>Инвестиции в проект составили более 260 млн рублей, из которых 180 млн предоставил федеральный Фонд развития промышленности

    В таких новостях меня всегда удивляет, что производство компонентов, которые пока их НЕ начали производить — заявляются как «ключевые», как слишком сложные для России, как не выгодные в мелкосерийном производстве…

    А когда производство запускают — оказывается что суммы инвестиций очень небольшие.
    Один Находкинский завод минеральных удобрений — стоит как ТЫСЯЧА таких вот производств.

    Отредактировано: Nelton~10:02 16.01.26
    #1311129
    • Нет аватара alexm16.01.26 13:29:01
      ООО «Камский механический завод»


      А вот Ваша и врала :
      Камский механический завод :12 га и 450 человек рабочих и это не плохое производство( судя по фото -станки с ЧПУ) и партнеры у него и КАМАЗ, и «Туполев», и Омсктрансмаш.
      а в Находке 600га и 1500 человек и совсем это разные области, как производства, так и политики .
      КМЗ развивает КАМАЗ как своего поставщика и это правильно.
      А в Находке- это новый завод с использованием Китайских технологий, здесь ещё развитие региона идет.( технологий, инвестиций и развития инфраструктуры).

      #1311146