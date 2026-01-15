В Набережных Челнах «Камский механический завод» начал полное производство шестерён для редукторов большегрузных автомобилей КАМАЗ. До этого предприятие выполняло только частичную механическую обработку деталей.

Инвестиции в проект составили более 260 млн рублей, из которых 180 млн предоставил федеральный Фонд развития промышленности, а 20 млн — Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана. Средства направлены на закупку современного зубообрабатывающего оборудования.

«Камский механический завод выпускает большую номенклатуру изделий для ПАО „КАМАЗ“ — шаровые опоры, картеры редуктора переднего и заднего мостов, кронштейны и другие автокомпоненты. Благодаря льготному займу ФРП мы приобрели современное зубообрабатывающее оборудование и перешли от частичной механической обработки шестерен к их производству по полному циклу, которая закрывает часть потребностей крупнейшего российского производителя грузовиков. Детали, произведенные на новом оборудовании, имеют повышенную точность и малую шумность при эксплуатации», — рассказалгенеральный директор ООО «Камский механический завод» Евгений Хлопцев.

Производство полностью локализовано и использует российское сырьё. После выхода на проектную мощность завод будет выпускать до 80 тысяч шестерён в год, обеспечивая около половины потребностей КАМАЗа в этих деталях.

Кроме того, в августе 2025 года предприятие получило от ФРП второй льготный заём в 310 млн рублей на создание производства других компонентов трансмиссии — валов, муфт и фланцев. Это позволит расширить номенклатуру автокомпонентов для российского автопрома.