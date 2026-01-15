В Москве дан старт строительству двухпутного тоннеля диаметром 10 метров на перегоне между будущими станциями «Серебряный бор» и «Строгино» строящейся Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена. Щит-гигант «Лилия» проложит тоннель длиной 3,34 километра.

«Приступаем к самому сложному участку линии — проходим почти два километра под водой, под Москвой-рекой и Большим Строгинским затоном. Здесь, в Серебряном бору, заходим большим щитом, подныриваем на глубину 44 метра и дальше — больше чем через три километра — выходим уже в Строгине. Участок сложный, но технология в целом отработана, думаю, все пройдет нормально», — сообщили в мэрии столицы.

В 2026 году планируется открыть первый участок Рублево-Архангельской линии от станции «Деловой центр» до «Бульвара Генерала Карбышева». Вся линия должна быть построена до Рублево-Архангельского в 2027 году. Все идет по плану и даже с небольшим опережением.

«Щит „Лилия“ диаметром 10 метров пройдет 3,34 километра. Задача сложная: поезда будут курсировать под крупными водными объектами — Москвой-рекой и Большим Строгинским затоном. В тоннеле запустят мощные вентиляторы, которые помогут обеспечить необходимую циркуляцию воздуха. Таким образом, можно обойтись без возведения вентиляционных шахт, выходящих на поверхность», — уточнили в мэрии.

В зоне пересечения с линией метро ширина русла Москвы-реки составляет более 250 метров, а Большого Строгинского затона — около 1,5 километра.

Новая Рублево-Архангельская ветка столичного метро включает в себя 12 станций. Ее длина — 27,6 километра. Она пройдет от Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД и далее в Красногорск. С нее можно будет пересесть на Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии (БКЛ) метро, а также на Московское центральное кольцо (МЦК). Пересадки на МЦК и БКЛ позволят быстро добираться до любой точки города и строить новые маршруты. Все станции Рублево-Архангельской линии оснастят современными сервисами для пассажиров.

Новая ветка свяжет два деловых квартала — ММДЦ «Москва-Сити» и «СберСити» в Рублево-Архангельском. На конечной станции «Деловой центр» пассажиры смогут использовать инфраструктуру одного из крупнейших транспортных хабов города — Москва-Сити.

Ожидается, что в первые годы эксплуатации Рублево-Архангельской линией будут пользоваться около 170 тысяч пассажиров в сутки, а в перспективе — до 250 тысяч. На ней будут курсировать технологичные и комфортные поезда российского производства. Сначала новую ветку будет обслуживать электродепо «Солнцево». В дальнейшем для нее планируют построить электродепо «Ильинское».

Открытие Рублево-Архангельской линии метро позволит:

— улучшить транспортное обслуживание около одного миллиона нынешних и будущих жителей семи центральных, западных и северо-западных районов Москвы (Пресненский, Дорогомилово, Филевский Парк, Щукино, Строгино, Хорошево-Мневники, Кунцево).

— создать новые варианты маршрутов для поездок по городу. Пассажиры смогут воспользоваться удобными пересадками на Большую кольцевую, Солнцевскую, Филевскую и Арбатско-Покровскую линии метро, а также на МЦК;

— обеспечить транспортную доступность перспективного района «СберСити» в Рублево-Архангельском с 65 тысячами жителей и более 70 тысячами рабочих мест, связав его с деловым кварталом ММДЦ «Москва-Сити»;

— улучшить транспортную доступность популярных мест отдыха горожан в районе Строгино;

— снизить нагрузку на Арбатско-Покровскую и Таганско-Краснопресненскую линии метро;

— сократить интенсивность движения автотранспорта по Рублевскому шоссе и проспекту Маршала Жукова на 10 процентов, что, в свою очередь, улучшит экологическую ситуацию на северо-западе Москвы. Для удобства автомобилистов создадут перехватывающие парковки.