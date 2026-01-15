Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс» (входит в «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех) вывел на рынок «умную» технологию сварки — электронно-лучевой комплекс автоматически находит на деталях сварной стык и сам управляет сварочным лучом. Оператору достаточно загрузить соединяемые изделия в рабочую зону комплекса и нажать кнопку, остальное система сделает сама. Ранее такое оборудование производилось только за рубежом.

В стандартных отечественных комплексах, уже представленных на рынке, сварка ведется в полуавтоматическом режиме — оператор вручную совмещает луч со стыком в опорных точках для построения траектории движения луча. Это рутинная операция, которая требует времени и непосредственного участия оператора.

Ключевая технология нового комплекса — поиск стыка деталей и управление траекторией луча при сварке в автоматическом режиме. Система самостоятельно с помощью электронной пушки сканирует свариваемые изделия малым зондовым током и определяет траекторию. Затем выполняется автоматическая сварка уже сварочным током.

«Новое оборудование НИТИ практически исключает возможность ошибок, которые неизбежно допускает человек, и существенно повышает производительность. Работоспособность системы подтверждена в ходе всесторонних испытаний. Мы ожидаем высокий спрос на эту разработку и уже начали поставки. Первый комплекс передан стартовому заказчику, ведется подготовка к его эксплуатации», — отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

Новая установка НИТИ предназначена для сварки различных валов, но может быть доработана под изделия любой сложности. Комплекс может сваривать детали как из тонких, так и из толстых металлических материалов. Работа ведется в вакуумной камере, что обеспечивает хорошее качество сварных соединений.

«2025 год подтвердил: НИТИ „Прогресс“ успешно совмещает массовую гражданскую продукцию и наукоемкие разработки. По нашей оценке, новые автоматические комплексы сварки станут важным этапом в укреплении технологического суверенитета страны, с учетом того, что роботизация и автоматизация производства становятся сегодня нормой», — отметил генеральный директор НИТИ «Прогресс» Андрей Зорин.

НИТИ «Прогресс» был создан в 1959 году. За время работы предприятие стало одним из ведущих отраслевых технологических институтов оборонной промышленности. Предприятие специализируется на сварочных технологиях, а также технологиях и инжиниринге механообрабатывающих производств.