На Ленинградском заводе изготовили вторую мощную газовую турбину для новой ТЭЦ на Дальнем Востоке
Компания «Силовые машины» завершила заводские испытания и готовит к отправке вторую газовую турбину ГТЭ‑170.1 для строящейся Артёмовской ТЭЦ‑2 на Дальнем Востоке. Первая турбина была изготовлена в ноябре 2025 года и уже направлена на станцию.
Оборудование предназначено для ПАО «РусГидро», которое строит электростанцию в рамках государственной программы развития тепловой энергетики Дальнего Востока. На станции будут использоваться две отечественные турбины, обеспечивающие высокую эффективность по парогазовому циклу.
После упаковки вторая турбина также будет отправлена железнодорожным транспортом в Приморский край. «Силовые машины» обеспечат шефмонтаж и пусконаладку оборудования на месте, рассказали в пресс-служба СМ.
Проектная мощность новой ТЭЦ составит 440 МВт электроэнергии и 456 Гкал/ч тепла, что повысит надёжность энергоснабжения региона. Компания организовала серийное производство газовых турбин при государственной поддержке: общий объём инвестиций в проект достиг 25 млрд рублей, включая субсидии на НИОКР. Производственные мощности позволяют выпускать до 8 турбин в год, а с 2029 года планируется увеличить выпуск до 10 единиц ежегодно.
