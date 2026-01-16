За счёт модернизации и оптимизации «КМАруда» добилась рекордной производительности
В январе 2026 года комбинат «КМАруда» достиг рекордного суточного производства железорудного концентрата — 9 825 тонн. Рост показателя стал результатом модернизации дробильно-обогатительной фабрики и оптимизации технологического процесса.
В ходе модернизации в 2025 году на предприятии установили новое оборудование: грохот каскадного типа, вакуум-фильтр с ресиверами, батареи гидроциклонов, насосы повышенной мощности, а также внедрили автоматизированную систему контроля потерь магнетита.
Кроме того, была изменена водно-шламовая схема фабрики: перераспределён возврат промежуточного продукта, что позволило повысить общую производительность. Сокращение простоев оборудования достигнуто за счёт формирования усиленного резерва запасных частей для планового ремонта, рассказали в пресс-службе предприятия.
