Компания «Соллерс» запустила продажи нового автобуса Sollers SA6 для туристических и экскурсионных маршрутов, а также для междугородних перевозок и использования в корпоративных автопарках.

У автобуса 9-метровый кузов типа монокок: все силовые элементы — с катафорезной обработкой, внешние панели — алюминий и пластик. Sollers SA6 оснащается дизелем 6,5 л с отдачей в 245 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатой МКП. В стандартное оснащение включены ABS и ESC. Салон вмещает 35 пассажиров и оборудован креслами с откидными спинками, USB-портами, отопителем и кондиционером, светодиодным освещением.

Салон имеет хорошую шумоизоляцию, а для багажа предусмотрены отсеки общим объемом 3,3 куб. м.

В компании считают, что сочетание компактности, надежности и экономичности автобуса обеспечит эффективную работу на российских дорогах. Цена Sollers SA6 — от 12 700 000 рублей, а с учетом льготного лизинга — 10 700 000 рублей. Первая машина уже передана клиенту в Москве.

Отметим, что Sollers SA6 — это перелицованный и адаптированный к российскому рынку клон китайского автобуса Ankai A6 (бренд принадлежит JAC), впервые о запуске совместной сборки российские СМИ сообщали еще в 2024-м. Предполагалось, что будет и 330-сильная 12-метровая версия с салоном на 51 человека.