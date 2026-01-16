MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 181
Великоросс Транспорт, спецтехника и логистика

Первый автобус новой модели Sollers SA6 отправился к клиенту в Москве

Компания «Соллерс» запустила продажи нового автобуса Sollers SA6 для туристических и экскурсионных маршрутов, а также для междугородних перевозок и использования в корпоративных автопарках.

У автобуса 9-метровый кузов типа монокок: все силовые элементы — с катафорезной обработкой, внешние панели — алюминий и пластик. Sollers SA6 оснащается дизелем 6,5 л с отдачей в 245 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатой МКП. В стандартное оснащение включены ABS и ESC. Салон вмещает 35 пассажиров и оборудован креслами с откидными спинками, USB-портами, отопителем и кондиционером, светодиодным освещением.

Салон имеет хорошую шумоизоляцию, а для багажа предусмотрены отсеки общим объемом 3,3 куб. м.

В компании считают, что сочетание компактности, надежности и экономичности автобуса обеспечит эффективную работу на российских дорогах. Цена Sollers SA6 — от 12 700 000 рублей, а с учетом льготного лизинга — 10 700 000 рублей. Первая машина уже передана клиенту в Москве.

Отметим, что Sollers SA6 — это перелицованный и адаптированный к российскому рынку клон китайского автобуса Ankai A6 (бренд принадлежит JAC), впервые о запуске совместной сборки российские СМИ сообщали еще в 2024-м. Предполагалось, что будет и 330-сильная 12-метровая версия с салоном на 51 человека.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: www.zr.ru

Комментарии 5

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Tevton Tevton16.01.26 22:57:59

    Было бы приятнее читать новость если бы была понятна степень локализации, а не только сколько колёс у автобуса и что кузов — монокок.

    Отредактировано: Tevton~22:58 16.01.26
    #1311172
    • Badassgoliath Badassgoliath17.01.26 06:23:56
      если бы была понятна степень локализации


      Это-ж Соллерс. Значок прилепить — это сколько процентов локализации? Вот такая степень и есть.

      #1311182
      • Tevton Tevton17.01.26 08:19:32

        Как обычно, речь идёт о крупноузловой сборке.
        Но на мой взгляд — могли бы хоть шины, тормозные колодки и коврики уж ставить свои.

        Отредактировано: Tevton~08:20 17.01.26
        #1311186
        • Нет аватара Алексей Растригин17.01.26 09:15:36

          Если говорить о локализации — то начинать легче всего с технических жидкостей (топливо, тосол, тормозуха и т. д.) и АКБ, хотя тоже требует проверки/валидации (а то мало ли, тосол в реакции со шлангами начнет реакцию и осадок давать…)
          Все будет — и свой кузов с окраской, и колеса и т. д. Это ж Соллерс    
          Наверное, еще строят/готовят площадку под полное производство таких пепелацев…

          #1311188