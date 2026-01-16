Фабрика «Петербургский кондитеръ» за 2025 г. произвела 4135 т продукции, что на 17% больше относительно 2024 г. (3600 т) и на 68% - по сравнению с 2023 г. (2500 т). Компания специализируется преимущественно на производстве зефира. На двухлетний рост производства повлияло перераспределение потребительского спроса, вызванное уходом иностранных компаний и подорожанием какао-бобов

Нарастить выпуск продукции «Петербургскому кондитеру» позволило приобретение дополнительного оборудования, ремонт старого, расширение штата на 50% и переход на круглосуточный режим работы. В 2026 г. фабрика также планирует увеличить производство продукции.

Кроме того, в текущем году компания планирует приобрести собственное помещение для производства и уйти с арендованных площадей (сейчас она арендует 3000 кв. м в Адмиралтейском районе). Как рассказал Андреев, компания рассматривает площадки в пределах Петербургской агломерации, а приобрести собственное помещение планируется за счет собственных средств и кредитов. Объем инвестиций в покупку компания не раскрывает.

«Новые площади в первую очередь рассматриваются для увеличения объема производства за счет расширения ассортимента.