2 дня назад 354
Великоросс Новые и модернизированные предприятия агропрома

«Петербургский кондитеръ» увеличил производство сладостей на фоне импортозамещения

© fpkspb.ru

Фабрика «Петербургский кондитеръ» за 2025 г. произвела 4135 т продукции, что на 17% больше относительно 2024 г. (3600 т) и на 68% - по сравнению с 2023 г. (2500 т). Компания специализируется преимущественно на производстве зефира. На двухлетний рост производства повлияло перераспределение потребительского спроса, вызванное уходом иностранных компаний и подорожанием какао-бобов

Нарастить выпуск продукции «Петербургскому кондитеру» позволило приобретение дополнительного оборудования, ремонт старого, расширение штата на 50% и переход на круглосуточный режим работы. В 2026 г. фабрика также планирует увеличить производство продукции.

Кроме того, в текущем году компания планирует приобрести собственное помещение для производства и уйти с арендованных площадей (сейчас она арендует 3000 кв. м в Адмиралтейском районе). Как рассказал Андреев, компания рассматривает площадки в пределах Петербургской агломерации, а приобрести собственное помещение планируется за счет собственных средств и кредитов. Объем инвестиций в покупку компания не раскрывает.

«Новые площади в первую очередь рассматриваются для увеличения объема производства за счет расширения ассортимента.

Источник: spb.vedomosti.ru

Комментарии 4

  • Нет аватара Exegen17.01.26 14:18:51

    Один из лучших производителей зефира, не такой приторный, но всё равно много не съешь)

    #1311192
  • Нет аватара oaroma17.01.26 21:33:49

    На мой вкус, современные сласти типа зефира, вафель и пр., стали лучше, потому что не такие сладкие. Думаю, что в них добавляют что-то для более долгого хранения,компенсируя консервационную силу сахара, но мне больше нравится нынешняя продукция. А вот шоколад должен остаться советским, не надо обезьянничать с европейского пластилина!

    Отредактировано: oaroma~21:34 17.01.26
    #1311201
          • Великоросс Великоросс18.01.26 13:40:23

            Герасимов, с какого перепугу та же советская молочка — творог, молоко, сыры и проч, была отвратной? Или же соки прямого отжима (которые в трехлитровых банках к примеру)? Или кондитерка, к примеру халва. пастила, конфеты Коровка, Мишки и т. д. и т. п. А хлеб наивкуснейший?

            Отредактировано: Великоросс~13:42 18.01.26
            #1311227
      • Великоросс Великоросс18.01.26 13:37:35

        Бабаевский.

        #1311226