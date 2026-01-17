В конце апреля 2025 года на полях отделения полевых культур в с. Клепинино (Республика Крым, Красногвардейский район) прошла апробация нового комбинированного почвообрабатывающего агрегата Компактомат КП-7,2 «КРЫМ», который агрегатируется с тракторами 3-5 тягового класса, имеющего рабочую ширину захвата — 7,2 метра (есть возможность увеличения до 8,5 метров) и глубиной рыхления до 12 см, производительностью 6,9 га/час, созданного в ФГБУН «НИИСХ Крыма» совместно с ООО «Ростовский завод сельхозмашин».

В первой половине апреля 2025 года российский производитель сельхозтехники «Колнаг» выпустил культиватор-гребнеобразователь «Иксион» 4×75 с дополнительным набором опций, а также укомплектованный роликовым грядобразователем RSRR. Новый культиватор предназначен для дополнительного прикатывания гребней под посев мелкосемянных культур предназначенный для подготовки почвы под посадку картофеля и посев овощей на капельном орошении.

В начале апреля 2025 года российкий производитель сельхозтехники VELES представил новые модели тяжелых дисковых борон серии БДТс рабочей шириной захвата 4 и 4,5 метра и глубиной рыхления до 12 см, которые агрегатируются с тракторами мощностью от 320 до 375 л.с.

В мае 2025 года промышленное предприятие по серийному производству и продаже гусеничной техники, запасных частей для различных отраслей промышленности «Алтайлесмаш» представил новую модель гусеничной машины МТЧ-4, предназначенной для расчистки кустарников и мелколесья, а также для расчистки снежных заносов и ледяной массы.

В июне 2025 года ростовский завод сельхозмашин представил культиватор AMBER из серии Cover с рабочей шириной захвата 2,75 м и глубиной обработки от от 2 до15 см, способный агрегатироваться с тракторами мощностью от 75 л.с предназначенный для рыхления почвы без переворота пласта, сохранения влаги, борьбы с сорняками, окучивания, заделки остатков растений с удобрениями и выравнивания поверхности.

Челябинский холдинг «СПЕЦАГРО» (компания ООО «Спецэлеватормельмонтаж»), специализирующийся на производстве ресурсосберегающей сельскохозяйственной техники, в июне 2025 года представил посевной комплекс Муза с анкером, способным заглубляться на 18 см и шириной обработки 27 см.

«Мы запатентовали совместно с предприятием все ноу-хау по цепной обороне и сеялке. По сеялке — два патента. Мы запатентовали как саму сеялку, так и рабочий орган. Кроме того, запатентовали технологию посева», — сообщил проректор по научной работе ЮУрГАУ Сергей Шепелев.

