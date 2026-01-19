Новая поликлиника начала работать в Алейске Алтайского края
Торжественное открытие новой поликлиники Алейской центральной районной больницы состоялось 16 января. Новая поликлиника в Алейске, строительство которой было недавно завершено, с первых дней работы стала крупным межрайонным медицинским центром. Здесь обслуживают жителей не только Алейска и Алейского района, но и еще пяти территорий — Усть-Калманского, Шипуновского, Чарышского, Усть-Пристанского и Краснощековского районов. Сюда же направляют пациентов из Топчихинского района. Всего более 100 тысяч человек. Рассчитана поликлиника на 450 посещений в смену.В поликлинике приступили к работе узкие специалисты. В том числе дерматолог, хирург, уролог, ЛОР, онколог. Оборудование также было серьезно обновлено. Например, теперь в распоряжении поликлиники есть собственный компьютерный томограф — в дополнение к тому, что работал в центральной районной больнице ранее. В целом же на оборудование было направлено больше 240 миллионов рублей. В том числе были также приобретены флюорограф и рентгеновский аппарат.Стоимость работ составила более 915 миллионов рублей. Край получил поддержку в том числе от федерального Правительства — в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Заказчиком работ выступил Единый стройзаказчик капитального строительства Алтайского края.
