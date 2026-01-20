Новый спортивный комплекс открылся в Краснодарском крае
Открылся малобюджетный спортивный комплекс в Джубге. Право перерезать красную ленточку предоставили юным спортсменам Туапсинского округа.
Площадь джубгского спорткомплекса — полторы тысячи квадратных метров. Тренироваться там смогут порядка 200 человек. Основные виды спорта, которыми можно будет заниматься в стенах новой спортивной арены — гандбол, баскетбол, волейбол и бокс. Также рассматривается возможность проводить там занятия по гимнастике и футболу.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0