В Ярославле на базе больницы имени Семашко начало работу новое специализированное эндокринологическое отделение. Оно полностью укомплектовано врачами и оснащено современным оборудованием для диагностики и лечения.

Отделение рассчитано на приём не менее тысячи пациентов в год, что позволит увеличить доступность эндокринологической помощи для жителей города и области. Ранее такие услуги в регионе уже оказывали в областной больнице, клинике «РЖД-Медицина» и Рыбинской горбольнице № 1. В совокупности эти отделения помогают более 3,5 тысячам пациентов ежегодно.

Особое внимание в регионе уделяется профилактике. При медучреждениях, включая больницу имени Семашко, работают «школы диабета», где пациентов учат контролировать заболевание. Только за 2025 год в таких школах прошли обучение более 11 тысяч жителей области, рассказали в Администрации Ярославской области.