Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в госкорпорацию «Ростех», выполнил в 2025 году все контракты в рамках государственного оборонного заказа. По сравнению с предыдущим годом холдингу удалось значительно увеличить объёмы производства, нарастив выпуск вооружения, военной и специальной техники в несколько раз.

В ходе выполнения обязательств Минобороны России были поставлены ракеты для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и лёгкие многоцелевые управляемые ракеты «Изделие-305». Также выполнены контракты на поставку управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2», переносных зенитных ракетных комплексов «Верба», комплексов средств автоматизации управления «Планшет-М-ИР» и пусковых установок противотанковых ракетных комплексов «Корнет».

В полном объёме осуществлены поставки зенитных ракетных комплексов семейства «Панцирь», включая ЗРПК «Панцирь-С» и ЗРК «Панцирь-СМД», а также зенитных управляемых ракет к ним. Помимо этого, выполнены контракты на поставку радиолокационных станций контрбатарейной борьбы и обзора воздушного пространства.

Кроме ракетных систем и средств ПВО, в войска поступила лёгкобронированная техника: боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2М с боевым отделением «Бережок», а также боевые машины десанта БМД-4М, рассказали в пресс-службе Холдинга.