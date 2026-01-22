В посёлке Красный Октябрь Ковровского округа начала работу новая газовая блочно-модульная котельная мощностью 1,45 МВт. Объект построили по государственной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области». По информации регионального правительства, стоимость работ составила 57,6 млн рублей.

Котельная обеспечивает теплом 10 многоквартирных домов, где проживает около 220 человек, а также социальные объекты — ФАП, дом культуры, магазин, общежитие и административное здание. Все они были подключены к новой системе в начале января.

Программа модернизации будет продолжена. В 2026 году на эти цели в областном бюджете предусмотрено 640,2 млн рублей:

разработка проектно-сметной документации и строительство блочно-модульной котельной мощностью 8 МВт на ул. Металлистов в Вязниках;

разработка проектно-сметной документации на строительство блочно-модульной котельной мощностью 7 МВт в посёлке Никологоры Вязниковского района;

разработка проектно-сметной документации на строительство блочно-модульной котельной мощностью 6,8 МВт на ул. Комсомольской в Вязниках;

модернизация системы теплоснабжения зданий в деревни Осинки Вязниковского района (2 объекта);

модернизация системы теплоснабжения здания в селе Станки Вязниковского района;

строительство блочно-модульной котельной мощностью 6,5 МВт на ул. Юбилейной в Александрове;

строительство блочно-модульной котельной мощностью 5,25 МВт в микрорайоне Катушка в Петушках;

техническое перевооружение котельной № 7 на ул. Фурманова в Коврове;

строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,1 МВт в посёлке им. К. Маркса Камешковского округа;

строительство двух уличных газовых термоблоков в посёлке Пролетарский Гороховецкого округа;

строительство уличного газового термоблока в деревне Головино округа Покров;

модернизация системы теплоснабжения здания Православной гимназии в Гусь-Хрустальном;

модернизация котельной Дмитриевогорской средней школы Меленковского округа;

перевод на индивидуальное газовое отопление 7 муниципальных квартир в Ивановском сельском поселении Ковровского района;

модернизация системы теплоснабжения Дома культуры в селе Дубасово Гусь-Хрустального округа.

Также в рамках программы планируется заменить 523 устаревших светильников на новые энергоэффективные во Владимире, Гусь-Хрустальном, Киржачском и Петушинском округах.