«Росатом» полностью заместил иностранный сервис газовых турбин GE и Siemens
Сервисный центр «РИР Энерго», входящий в дивизион «Росатом Инфраструктурные решения», освоил полный цикл ремонта и технического обслуживания иностранных газотурбинных установок производства GE и Siemens. Это позволяет российским электростанциям отказаться от услуг зарубежных сервисных компаний.
За 2025 год специалисты центра выполнили около 100 работ различной сложности: от плановых осмотров и бороскопии до средних и капитальных ремонтов, а также устранения внеплановых дефектов.
«Результаты работы показывают, что курс на полную локализацию сервиса газовых турбин был верным. Нам удалось не просто обеспечить стабильную выработку электроэнергии, но и заметно повысить надежность работы ГТУ — количество неплановых ремонтов сократилось. Сейчас обслуживание ведется в штатном, предсказуемом режиме, без зависимости от внешних факторов», — отметил директор центра Александр Иконников.
Полное замещение иностранного сервиса стало важным шагом для обеспечения технологической независимости российской энергетики и снижения рисков, связанных с внешними ограничениями.
