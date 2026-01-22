ООО «Челябинский завод электрооборудования» (ЧЗЭО) завершил масштабный энергопроект на одном из ключевых морских торговых портов федерального значения в южном регионе России. В рамках контракта завод осуществил полный цикл работ: спроектировал, изготовил, поставил и смонтировал комплектную трансформаторную подстанцию проходного типа КТПН B-Plit мощностью 3200 кВА. Современная двухэтажная блочно-модульная подстанция заменила устаревший энергоузел, проработавший более 30 лет. Модернизация оборудования позволила ввести в эксплуатацию новые мощности портовых кранов и создала основу для дальнейшего развития терминала.

«Порт активно развивается, и с ростом грузооборота возрастало количество потребителей электроэнергии: погрузочных кранов, машинных залов, пунктов обслуживания и ремонта техники, административных зданий и т. д. Служба главного энергетика останавливала работу основного оборудования, чтобы снизить нагрузку на силовые трансформаторы и привести их в нормальный режим работы. Это приводило к длительным простоям и остановке разгрузки кораблей. Замена подстанции эту проблему решила», — поделился деталями проекта Руководитель отдела продаж Павел Кряжев.

В число задач, которые стояли перед ЧЗЭО, входили также демонтаж прежней подстанции, в крипичном исполнении, и строительство фундамента под новую электроустановку.

Запрос Заказчика состоял в том, чтобы максимально высвободить часть пространства, которое занимало старое здание КТП. Поставленная задача была выполнена в соответствии с техническим решением. Проект был реализован в условиях штатного режима работы порта без остановки его ключевых логистических операций.

«Нам нужно было адаптироваться к графику работы транспортного узла и провести работы именно в тот период, когда погрузка-разгрузка не велась. Всё-таки простой судна — это большие деньги. Это требование было жёстким, но по итогу выполнимым», — рассказал Павел Кряжев.

Новая подстанция спроектирована с учётом ограничений по занимаемой площади и специфики южного климата. На первом этаже подстанции КТПН B-Plit размещается трансформаторный отсек и низковольтное распределительное устройство (РУ-0,4 кВ), на втором — высоковольтное (РУ-6 кВ). В составе подстанции — два масляных трансформатора мощностью 3200 кВА с присоединением с помощью гибких шин.

РУ-6 кВ выполнено на базе камер одностороннего обслуживания КСО «Онега». Применены разъединители и вакуумные выключатели с элегазовой изоляцией производства АО «ПО Элтехника».

По низкой стороне смонтированы НКУ ШНЛ Allion одностороннего обслуживания с 3b-cекционированием на ток 6300 А. Разместить КТПН в установленных проектом границах удалось благодаря уменьшению габаритов ячеек низковольтного оборудования. Специалисты ЧЗЭО предложили своё инженерное решение — усиленную систему ошиновки с применением шин сечением 160*10 мм². Для исключения перегрева шкафы НКУ оснастили принудительной системой вентиляции. В комплектацию вошли автоматические выключатели Hyundai выкатного и стационарного исполнения. Релейная защита реализована на базе БМРЗ.

Подстанция оснащена системой кондиционирования с резервированием. Она автономно поддерживает оптимальный температурный режим внутри КТПН в любое время года, что критически важно для работы оборудования в условиях южного климата с высокой влажностью и перепадами температур. Система кондиционирования призвана предотвратить перегрев трансформаторов, а значит гарантировать стабильное качество электроэнергии.

«Ещё одна особенность заключалась в том, что энергооборудование на объекте работает постоянно, его нельзя отключить. Поэтому система кондиционирования подстанции должна работать автономно и поддерживать температурный режим в допустимых границах и летом, и зимой. В противном случае перегрев трансформаторов может привести к снижению качества электроэнергии, что чревато выходом из строя даже не электроустановки, а оборудования конечного потребителя», — отмечает Павел Кряжев.

Теперь стабильное энергоснабжение позволяет морскому порту увеличивать грузооборот и наращивать операционные возможности. ЧЗЭО выражает благодарность за сотрудничество и доверие.