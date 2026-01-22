Предприятие «ДАВЫДОВО компания по производству шин» разработало и запустило первый автоматический шиповальный станок в России Studmatic. Проект реализован на производстве компании в Орехово-зуевском городском округе Подмосковья.

Станок предназначен для серийного выпуска шипованных зимних шин. Оборудование обеспечивает высокое качество процесса, полностью сопоставимое с ведущими зарубежными аналогами. В ПО оборудования внесено более 1 000 программ ошиповки без ограничений по количеству шипов. Производительность станка — около 850 шин в день.

В настоящее время завод «ДАВЫДОВО компания по производству шин» занимается профессиональной ошиповкой широкого ассортимента шин для легковых, грузовых автомобилей, а также специальной техники, осуществляет производство восстановленных грузовых шин, а также резиновых смесей по рецептуре заказчика. В компании большое внимание уделяется лабораторному контролю качества входящего сырья и готовой продукции на соответствие техническому заданию.

Также в этом году компания планирует запустить линию по изготовлению резиновой крошки из переработанных шин. Оборудование уже установлено и готовиться к запуску.