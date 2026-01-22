Под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства завершилось строительство морского буксира «Капитан Сергеев» проекта 23470 — 22 января 2026 года на судно выданы документы Регистра. Об этом сообщает Телеграм-канал РС.

Документы Евгению Норенко — генеральному директору Ярославского судостроительного завода, на котором велась постройка судна, вручил директор Дальневосточного филиала РС (ДВФ) Лев Зиньковский.

Выдаче документов Регистра предшествовал комплекс необходимых испытаний, которые прошли под техническим наблюдением специалистов ДВФ. Все механизмы и системы буксира отработали в соответствии с применимыми требованиями — судно полностью готово к выполнению рабочих задач в районах эксплуатации.

Судно проекта 23470 предназначено для буксировки морских объектов и плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, проводки судов в акватории портов и постановки к причалу, тушения пожаров, как на воде, так и на береговых сооружениях, тушения горящего на воде топлива, снятия с мели судов. Также функционал судна включит эскортные операции: удержание на курсе в сложных погодных условиях, торможение и другие операции по управлению эскортируемым объектом, в том числе при прохождении крупнотоннажными судами узкостей и стесненных акваторий.

Как пояснил присутствовавший на вручении документов главный инженер-инспектор ДВФ, руководитель группы по техническому наблюдению в постройке Андрей Сурженко, возможность успешно выполнять эскортные операции судну обеспечивают более высокие по сравнению с обычными портовыми буксирами мореходные качества и более высокая удерживающая сила.

При проектировании буксира были выполнены более детальные расчеты по его остойчивости и кренящего момента при эскортных операциях. Повышенные требования у таких судов также предъявляются к буксирной лебедке, конструкции надводного борта, мощности судна в целом.