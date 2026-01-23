В Петербурге открылся новый спортивный комплекс в историческом здании
Комплекс расположился в здании бывшей Пробирной палаты на набережной канала Грибоедова, которое находилось в сильно разрушенном состоянии. Все реставрационные работы велись под контролем КГИОП с сохранением оригинальных конструкций и фасада по Казанской улице.В спортивном центре, который будет носить имя героя Невского пятачка Александра Соколова, обустроен 25-метровый плавательный бассейн, гребной бассейн, тренажёрные залы и зоны для единоборств. Комплекс, рассчитанный на 360 посетителей в сутки, создан с учётом пожеланий учащихся близлежащего лицея № 211 и будет доступен для всех жителей города.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0