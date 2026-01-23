«ЭРВОЛЬТ» наладил регулярные поставки СИЗ для работ под напряжением в Беларусь и Казахстан

ООО «ЭРВОЛЬТ» укрепляет позиции на рынках Евразийского экономического союза: компания выстроила стабильный канал экспорта сертифицированных средств индивидуальной защиты и диэлектрического инструмента в Беларусь и Казахстан. Продукция востребована энергокомпаниями и операторами связи для обслуживания объектов с непрерывным циклом работы.

Оперативность поставок важна при работах под напряжением — на объектах, где отключение питания недопустимо и каждая задержка ведёт к серьёзным экономическим и техническим последствиям. Такие работы проводятся на распределительных подстанциях и магистральных линиях, в дата-центрах, медицинских учреждениях жизнеобеспечения, на атомных электростанциях и крупных узлах связи. Локальное производство даёт возможность формировать партии в короткие сроки и оперативно реагировать на запросы при плановых и аварийных ситуациях.

Продукция «ЭРВОЛЬТ» разработана с учётом специфики работ под напряжением: используются диэлектрические резины и полимерные композиции повышенной прочности, конструкции адаптированы под полевые условия и эргономику эксплуатации. Ассортимент включает комплекты СИЗ и СКЗ (диэлектрические перчатки, рукава, накладки, коврики и пр.), специализированный изолирующий ручной инструмент (отвёртки, плоскогубцы, ключи и др.), монтажные приспособления и снаряжение для работ до 35 кВ.

Каждая партия проходит комплексные испытания в соответствии с техническими регламентами ЕАЭС: высоковольтные испытания на диэлектрическую прочность, механические тесты, а также проверку геометрических параметров. Поставки сопровождаются паспортами и протоколами испытаний с указанием уровня напряжения. Унификация стандартов ЕАЭС позволила выйти на рынки Беларуси и Казахстана без дополнительной адаптации продукции.

Важное преимущество для зарубежных партнёров — сочетание цены и сроков. Локальная производственная база в Зеленодольске минимизирует логистические и валютные риски, упрощает таможенное оформление и сокращает время доставки по сравнению с импортными аналогами. Это особенно важно для энергокомпаний, которым требуется предсказуемость поставок и техническая поддержка.