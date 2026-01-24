Тверской вагоностроительный завод сделал первые элементы для нового поезда на водородном топливе. На Демиховский машиностроительный завод отправили четыре кузова головных вагонов и детали для бустерной секции, где их соберут в единый состав.

Прочность кузовов проверили специалисты Тверского института вагоностроения. В лаборатории на головной вагон воздействовали разными нагрузками: сжимали его, имитируя давление при движении, нагружали сверху весом, соответствующим полному залу пассажиров, и проверяли, как он ведёт себя при подъёме для ремонта.

Для контроля за деформациями на кузов установили около 250 датчиков — в три раза больше, чем обычно. Особенно тщательно проверяли участки, где нагрузка на конструкцию максимальна.

«Помимо моделирования нагрузок, наша задача заключается в том, чтобы впоследствии провести анализ результатов по каждой исследуемой зоне, полученных методом тензометрии», — рассказал ведущий инженер ТИВа Александр Смирнов. — На основании визуального осмотра и изучения выявленных микродеформаций мы производим оценку прочности кузова".

Испытания кузов прошёл успешно. Эксперты подтвердили, что конструкция соответствует всем стандартам и достаточно прочна для эксплуатации. Сейчас в лаборатории такие же тесты проходит кузов промежуточного вагона будущего водородного состава.