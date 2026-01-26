MAX
В Ульяновской области после капремонта открылась сельская школа на 80 учеников

В Новоспасском районе Ульяновской области после капитального ремонта открылась Фабрично-Выселковская школа, где учатся 80 детей. Ремонт здания, построенного более 50 лет назад, проводился поэтапно с 2021 по 2024 годы.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в школе заменили системы электроснабжения, водоснабжения и вентиляции, отремонтировали учебные кабинеты, рекреации, спортзал, столовую и пищеблок, а также оснастили помещения новой мебелью и оборудованием. Ранее были обновлены крыша, окна и система отопления, сообщили в администрации Ульяновской области.

    Вот, это я понимаю численность классов. Намного эффективней, чем толпа 30-40 чел. И с дисциплиной всё в порядке.

