В Ульяновской области после капремонта открылась сельская школа на 80 учеников
В Новоспасском районе Ульяновской области после капитального ремонта открылась Фабрично-Выселковская школа, где учатся 80 детей. Ремонт здания, построенного более 50 лет назад, проводился поэтапно с 2021 по 2024 годы.
В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в школе заменили системы электроснабжения, водоснабжения и вентиляции, отремонтировали учебные кабинеты, рекреации, спортзал, столовую и пищеблок, а также оснастили помещения новой мебелью и оборудованием. Ранее были обновлены крыша, окна и система отопления, сообщили в администрации Ульяновской области.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 1