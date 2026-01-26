По итогам 2025 года на Магнитогорском металлургическом комбинате выпущено почти 18 тыс. тонн оцинкованных труб, что стало максимальным результатом годового производства этого вида продукции за время работы агрегата горячего цинкования листопрокатного цеха № 8.

Предыдущий рекорд (17,4 тыс. тонн), установленный в 2024 году, превзойден на 3,4%. Автоматизированный агрегат цинкования стальных электросварных водогазопроводных труб вошел в строй в 2001 году. Технические параметры толщины покрытия варьируются в соответствии с заданной программой и с учетом пожеланий потребителей. Горячеоцинкованные трубы с антикоррозийным покрытием в 2-2,5 раза надежнее и долговечнее обычных. Благодаря коррозионностойкой поверхности такие трубы имеют более широкий спектр применения, поэтому спрос на них ежегодно растёт.

В прошлом году в ЛПЦ-8 внедрена система умного мониторинга выпускаемых оцинкованных труб. Цифровой проект, основанный на технологиях искусственного интеллекта и машинного зрения, нацелен на оптимизацию рабочих процессов и повышение качества обслуживания клиентов. Система распознает трубы различного диаметра, выполняя их подсчёт с точностью до 99,6%.

https://uralpre...f2-cbbc5683f0e1