2 дня назад 1527
Bionysheva_Elena Российские проекты за рубежом

Из Подмосковья в Хайдарабад: российские самолеты преодолели 10 стран для участия в Wings India⁠⁠

© t.me

Самолеты Ил-114-300 и SJ-100 прилетели из России на авиавыставку Wings India в Хайдарабад. Перелет прошел нормально, несмотря на разные погодные условия по маршруту через 10 стран.

© t.me

На выставке оба самолета можно будет осмотреть. Они полностью собраны из российских деталей и оснащены отечественными двигателями: Ил-114-300 — двигателем ТВ7-117СТ-01, SJ-100 — двигателем ПД-8.

© t.me
© t.me

Как отметили в Ростехе, эти самолеты могут быть интересны Индии, которая развивает региональные авиаперевозки по программе UDAN, чтобы сделать полеты доступнее. Осенью 2025 года Россия и Индия уже договорились о производстве самолетов SJ-100 на территории Индии.

Источник: t.me

Комментарии 6

  • vassso1 vassso126.01.26 18:26:17

    Сборка наших самолётов в Индии нам очень выгодно. Они загрузят наши конвейера и сделают производство самолётов более эффективным и экономически выгодным. Тем более это дополнительное влияние на политической арене. Ну и хороший доход в наш бюджет.

    • Нет аватара DimaY26.01.26 19:14:52

      Надеюсь, Вы имеете ввиду то, что высокотехнологичное будем делать мы, а ручной труд предоставим тем, у кого есть свободные трудовые ресурсы. У нас Индией большой опыт в этом вопросе.

      • Нет аватара qwerty_asd27.01.26 06:35:44

        Не обязательно.
        Простая открытая архитектура (при жёстком контроле и сертификации) может быть даже более выгодной.

        У нашего авиастроения 2 проблемы: A+B и C     — то есть дуополия Airbus и Boeing с одной стороны и Китай — с другой. A+B приложат все силы, чтобы не дать выйти на любые рынки — это их Деньги, в конце концов. А Китай пытается всё перетащить к себе. И с теми и с другими бороться очень сложно. Поэтому нетрадиционные способы сотрудничества имеют право на жизнь.

        • Нет аватара DimaY27.01.26 09:33:35

          Почему не традиционные? Есть у меня знакомый индус, очень хорошо говорит по русски, я у него поинтересовался, откуда он так хорошо знает русский? Оказалось, что в детстве он жил в городке, где собирали самолеты МИГ по лицензии. В город часто приезжали советские специалисты и для местных они были как боги и все мечтали с ними поговорить. Поэтому он стал учить русский, как только появилась такая возможность. Так что совместное производство с Индией авиатехники у нас имеет долгую историю, вопрос только в том, чтобы сохранять ключевые технологии в своих руках.

          • Нет аватара qwerty_asd28.01.26 09:51:12

            Потому что на противодействие «традиционным» методам указанные противники собаку съели.
            Просто напомню, как в 2017 году Boeing элегантно и цинично разделал Bombardier (когда те попытались влезть в их размерный класс). И я подозреваю (хотя никаких подтверждений, кроме результата, у меня нет), что Airbus тоже в этой операции поучаствовал…

  • Нет аватара alexm27.01.26 15:02:12

    Жуковский сообщает: Самолет SJ-100 (бортовой № 97024), покрашенный в специальную ливрею, выполненную с элементами цветов национального флага Индии, покажут на статической стоянке. В рамках программы импортозамещения на «Суперджете» установлен интерьер отечественного дизайна и производства. Ранее машина SJ-100, оснащенная двумя двигателями ПД-8, за рубежом не демонстрировалась.Ближнемагистральный авиалайнер SJ-100 планируют сертифицировать во второй половине нынешнего года. Руководитель ГК «Ростех» Сергей Чемезов в конце 2025 г. пообещал, что до конца декабря 2026 г. российским авиакомпаниям передадут для эксплуатации 12 новых серийных машин SJ-100.
    Региональный самолет Ил-114-300 (бортовой № 54116), оснащенный двумя турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01, примет участие в летной программе выставки. Эта машина тоже впервые демонстрируется за рубежом. Самолет Ил-114-300 намечено сертифицировать в первой половине текущего года и передать для эксплуатации российским авиакомпаниям конце лета 2026 г. три новые серийные машины.
    руководитель Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что в 2026 г. зарубежные авиакомпании могут начать выполнять внутренние авиаперевозки по России, так называемый каботаж. Министр сообщил, что каботажные перевозки уже разрешены нормативно, но не уточнил, в каких правовых документах это изложено.
    Это явно вынужденная мера, т.к. в последние два года списывается до 100 воздушных судов в течение года. Официально объявлено, что в России запланировано списать немногим более 400 воздушных судов отечественного и иностранного производства до конца 2030 г.

