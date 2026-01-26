Из Подмосковья в Хайдарабад: российские самолеты преодолели 10 стран для участия в Wings India
Самолеты Ил-114-300 и SJ-100 прилетели из России на авиавыставку Wings India в Хайдарабад. Перелет прошел нормально, несмотря на разные погодные условия по маршруту через 10 стран.
На выставке оба самолета можно будет осмотреть. Они полностью собраны из российских деталей и оснащены отечественными двигателями: Ил-114-300 — двигателем ТВ7-117СТ-01, SJ-100 — двигателем ПД-8.
Как отметили в Ростехе, эти самолеты могут быть интересны Индии, которая развивает региональные авиаперевозки по программе UDAN, чтобы сделать полеты доступнее. Осенью 2025 года Россия и Индия уже договорились о производстве самолетов SJ-100 на территории Индии.
