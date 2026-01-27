Инженеры компании «РЕШЕТНЁВ», известного производителя космических аппаратов, внедрили новую систему проверки точности сборки. Теперь вместо ручного инструмента параметры крупных деталей спутников измеряются с помощью лазерного радара и специальных камер.

Сложные конструкции, такие как антенны или несущие фермы, сканируют лазером и фотографируют с разных сторон. Компьютерная программа на основе этих снимков строит точную 3D-модель. Эта технология называется фотограмметрией, и её аналоги уже используются, например, при создании подробных карт поверхности Земли.

Как отметили в Роскосмосе, главное преимущество — значительное повышение точности. Система способна уловить деформацию материала величиной в несколько десятков микрон, что тоньше человеческого волоса. Кроме того, измерения можно проводить в экстремальных условиях, имитирующих космос, при температурах от -150 до +150 градусов Цельсия. Это позволяет инженерам заранее увидеть, как поведёт себя конструкция в вакууме и при резких перепадах температуры на орбите.

По мнению специалистов, такой подход позволит повысить качество и надёжность ключевых элементов космических аппаратов. Разработка велась совместно с Сибирским государственным университетом науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва.