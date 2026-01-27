Новые электролизеры для производства фтора установлены на сублиматном заводе Сибирского химического комбината (СХК) в Северске; это позволит выпускать больше гексафторида урана для получения ядерного топлива.

«На сублиматном заводе Сибирского химического комбината (АО «СХК», предприятие топливного дивизиона «Росатома» в ЗАТО Северск Томской области) введены в эксплуатацию новые электролизеры для производства фтора. Это один из этапов в рамках реализации серии проектов модернизации производственных мощностей по конверсии урана в топливном дивизионе «Росатома», — сказано в сообщении.

Новое оборудование позволит увеличить объемы производства фтора, что является условием наращивания мощностей по конверсии урана (процесс получения из природного сырья гексафторида урана). Соединение урана и фтора необходимо для разделения изотопов урана в каскадах газовых центрифуг. Именно в форме гексафторида обогащенный уран поставляется на заводы по фабрикации ядерного топлива.

Электролизеры изготовлены из отечественных материалов томскими компаниями, среди которых резиденты территории опережающего развития «Северск».

«Параллельно в АО «СХК» реализуются проекты по модернизации других участков, задействованных в технологическом процессе производства гексафторида урана», — отмечает пресс-служба.

Сублиматный завод введен в эксплуатацию в Северске в 1954 году. Предприятие перерабатывает ураносодержащие продукты, а также занимается получением фтористого водорода. Это единственный в стране завод по производству гексафторида урана (сырье для топлива АЭС). В 2024 году на предприятии установили 12 электролизеров.