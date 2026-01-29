Завод в Дубне расширяет производство подшипников с помощью нового станка
«Завод автомобильных подшипников № 1», расположенный в подмосковной ОЭЗ «Дубна», продолжает модернизацию. На предприятии установили и запустили новый бесцентрово-шлифовальный станок для обработки наружных колец ступичных подшипников. Оборудование позволит повысить производительность и качество выпускаемой продукции.
Новый станок даст возможность разгрузить действующие производственные линии. Его основная задача — предварительная обработка заготовок и финишная полировка поверхности колец. В данный момент на объекте завершаются пуско-наладочные работы.
Общий объем инвестиций в проект составляет 312 млн рублей. Планы предприятия включают выход к 2028 году на выпуск 1,3 млн подшипников в год и завоевание до 10% российского рынка под собственной маркой «ЗАП № 1», уточнили в министерстве инвестиций РФ
Для достижения этих целей на заводе запланирован ввод дополнительных шлифовальных линий и освоение производства новых типоразмеров подшипников. Стратегическим шагом станет завершение строительства второй очереди завода к концу 2026 года. Это позволит организовать собственное заготовительное производство колец, что снизит зависимость от внешних поставщиков комплектующих.
