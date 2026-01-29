Крупнейшая электростанция на Юге получила третью турбину российского производства
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) поставила заказчику третью серийную газовую турбину ГТД-110М. Оборудование будет работать в составе крупнейшей электростанции на юге России.
Приемо-сдаточные испытания турбины прошли на испытательном стенде Ивановской ГРЭС в Комсомольске. Стенд позволяет проводить комплексные проверки, подключая турбину к электросети для выдачи полной мощности. В ходе испытаний турбина показала стабильную работу и вышла на номинальную мощность 115 МВт, рассказали в ОДК.
Это уже третья серийная турбина ГТД-110М, изготовленная и переданная заказчику объединением ОДК.
