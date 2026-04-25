Росатом запустил в Северске уникальный ядерный комплекс

ВСеверске (Томская область) фактически начал работу первый в мире энергокомплекс четвёртого поколения ОДЭК с реактором БРЕСТ-ОД-300.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил научный руководитель НИКИЭТ (предприятие Росатома) Евгений Адамов. Данный объект возводится в рамках стратегического проекта «Прорыв» Росатома, он нацелен на создание замкнутого ядерного топливного цикла на базе реакторов на быстрых нейтронах, передаёт ТАСС.

«ОДЭК уже начал функционировать, — почеркнул эксперт. — У него три ключевых элемента. Один элемент — это производство нового топлива. Мы в 2024 году закончили стройку, сейчас идут пусконаладочные работы, и к концу текущего года или в начале следующего начнётся производство штатной зоны для БРЕСТа».

ОДЭК, пояснил Адамов, представляет собой уникальный кластер ядерных технологий, не имеющий аналогов в мире. В его состав входят три взаимосвязанных объекта.

Это модуль по производству ядерного топлива (строительство завершено в 2024 году), энергоблок с инновационным реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ ОД 300 (ввод запланирован на 2028 год), а также модуль по переработке облученного топлива.

Учёный при этом отметил важный прогресс в работе с отработанным ядерным топливом.

«Уже сейчас в БН 600 загружены минорные актиниды, и реализация той части, которая касается отработанного ядерного топлива, уже начата», — завил научный руководитель НИКИЭТ.

Таким образом, впервые в мировой практике на одной площадке совмещены АЭС с «быстрым» реактором и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл, что открывает новые возможности для развития безопасной и эффективной атомной энергетики.